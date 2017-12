Publication : Beit Al-Hikma rend hommage à feu Ahmed Laghmani

L’ensemble de la collection de recueils de feu Ahmed Laghmani (1923-2015) a été dévoilé pour la première fois, vendredi 19 mai, à l’Académie des Sciences, des Littérature et des Arts Beit Al-Hikma, à Carthage, au cours d’une rencontre animée par Dr Mabrouk Manai en présence de plusieurs intellectuels et membres de la famille du poète disparu, le 18 avril 2015 à l’âge de 92 ans.

L’édition, qui est parue dans un opus de 600 pages, en grand format, comporte quatre recueils dont trois ont déjà été publiés par Beit Al-Hikma dans un format non-académique, en plus d’un recueil manuscrit publié pour la première fois.

Les quatre recueils s’intitulent “un coeur sur les lèvres” (qualbon ala echeffa, 1966), “Monsieur Habib” (Si al-Habib, 1977), “Une pincée de sel sur la plaie” (tharrato melhen al jorhen, 1992) et le dernier recueil “Tempêtes d’automne” (Awassef Al-Kharif), écrit par poète à l’annonce du décès du leader Habib Bourguiba en 2000. Cet opus comporte également un texte en prose intitulé “Moi et mon époque” (Ana Wa Zamani) dans lequel il revient sur les principales étapes de sa vie.

Ayant été chargé par Beit Al- Hikma de vérifier l’ensemble des oeuvres de feu Laghmani, Dr Manai a passé près de 6 mois à consulter les trois premiers recueils du poète disparu. Il a introduit certaines modifications sur les structures de certains poèmes, en se référant à la volonté du poète disparu qui souhaitait la réécriture de quelques textes, par l’ajout, la suppression ou la synthèse. Cependant le dernier recueil, n’a subi aucun changement, étant donné qu’il s’agit d’un manuscrit.

Selon Manai, l’oeuvre de Laghmani porte sur quatre grands axes, “le moi”, “la famille, les amis et les enfants du village”, “la patrie et les leaders politiques de son époque” et “l’arabisation”, un axe qui se reflète bien dans sa poésie écrite en arabe littéraire.

En effet, les oeuvres de Laghmani traitent de questions, en relation avec la femme, l’amour, la patrie, la mort et l’existence, sa mère, lui-même, ses amis, sa patrie et son village natal de Zarrat, à Gabès. Il avait également écrit sur la cause palestinienne et l’union arabe en reprochant aux organisations internationales leur alignement aux grandes puissances.

Lors de cette rencontre, Abdelmajid Charfi, président de Beit Al-Hikma, a souligné que ce nouvel opus peut être une référence de grande importance aussi bien dans le cadre de la lecture que dans l’élaboration d’études et de recherches autour de Laghmani.

Natif du village de Zarrat en 1923, Laghmani a enseigné dans le primaire primaire après avoir obtenu en 1946 par l’Ecole Normale. Il avait par la suite été nommé à la direction de la Radio Nationale Tunisienne.

Le poète qui fût longtemps connu comme étant un proche du Leader disparu Habib Bourguiba, s’était retiré en 1987 de la vie culturelle et politique.