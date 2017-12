Lancement du programme d’appui aux familles à Tozeur

Le commissariat régional aux affaires de la femme, de la famille et de l’enfance à Tozeur a donné, samedi 20 mai, le coup d’envoi au programme d’appui aux familles visant à les encourager à participer à la vie publique et aux affaires locales.

A cette occasion, un marathon a été organisé avec la participation des enfants, jeunes et associations sportives en vue de les sensibiliser et de mieux faire connaitre ce programme.

Mongi Chetoui, commissaire régional aux affaires de la femme de la famille et de l’enfance a indiqué que le programme qui s’étale du 14 mai jusqu’au 31 octobre 2017, moyennant un financement et un appui du réseau allemand, qui vise à sensibiliser les familles quant à l’importance de participer aux affaires locales et publiques.

Au programme de cette manifestation figurent des conférences et des rencontres avec les familles dans les différentes régions urbaines et rurales en vue de sensibiliser la femme et notamment celle qui ne participe pas à la vie publique. L’objectif est d’activer le rôle de la femme, sa participation et son intégration dans la vie publique.

Il a ajouté qu’une caravane partira de la capitale vers tous les gouvernorats. Elle permettra d’établir un contact direct avec les femmes afin de leur permettre d’obtenir directement la carte d’identité nationale, de faciliter leur intégration dans la vie politique et sociale et de voter dans les prochaines élections.