Amadeus Tunisie et INRISE lancent une nouvelle offre « Assistance en Voyage »

Dans le cadre d’un partenariat tripartite, la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages (FTAV), avec la société Amadeus Tunisie, filiale du groupe Tunisair, et INRISE, société de courtage et de conseil en assurance et réassurance, ont lancé en présence de M. Anis Ghedira, ministre du Transport, et de M. Abdellatif Hammam, Secrétaire d’Etat au Commerce, un nouveau produit d’assistance en voyage destiné aux Tunisiens partant en voyage à l’étranger à titre individuel ou en groupes. En second lieu, cette offre concernera les pèlerins à destination des Lieux Saints (Omra ou Hadj).

Mohamed Ali Toumi, président de la FTAV, a déclaré lors de la cérémonie de signature : « pour la dernière année de son mandat, le bureau actuel de la FTAV continue à œuvrer pour le bien de ses adhérents à travers de nombreuses conventions avec des partenaires de renom leur permettant d’élargir leurs offres et consolider leur compétitivité».

Cette offre « Assistance en Voyage » sera disponible dans les agences de voyages et pourra être souscrite en même temps que l’achat du billet d’avion ou du séjour.

Quatre types d’offres seront proposées en fonction des besoins des clients, chacune renfermant des services variés en termes de garanties et couvertures (Visa, Silver, Golden et Business).

Pour les agences de voyages, le service sera assuré par le spécialiste dans la fourniture de solutions technologiques notamment dans le secteur du voyage, en l’occurrence Amadeus Tunisie, à travers la nouvelle version de sa solution Amadeus Individual Travel (AIT) qui mettra en concurrence plusieurs contenus de différents fournisseurs d’assurance et ce afin que les agences de voyages soient en mesure de proposer à leurs clients une large palette d’offres.

« Encore une fois, Amadeus Tunisie est là pour accompagner ses partenaires agences de voyages sur le plan technologique avec l’ajout de cette nouvelle offre d’assurance en voyage en partenariat avec la FTAV et la société INRISE », a déclaré pour sa part M. Chaker Mrabet, directeur général d’Amadeus Tunisie.

Amadeus souligne que les agences bénéficieront d’une nouvelle solution conviviale et complètement intégrée avec sa plateforme. En effet, après la création du PNR, l’activation de l’application AIT importera les données nécessaires pour la création d’une police d’assurance d’une façon simple et intuitive avec quatre étapes nécessaires pour conclure une vente. Il suffira au vendeur de rappeler les conditions de vente et d’imprimer la police d’assurance.

INRISE, en tant que fournisseur de contenu d’assurances, assurera de son côté la formation des agences de voyages sur les conditions et garanties offertes pour le voyageur ainsi que l’assistance permanente des voyageurs par la mise à disposition d’un numéro de téléphone dédié et une équipe de professionnels du métier.

Abdelaziz Derbal, président d’INRISE, a déclaré de son côté : « Nous sommes honorés que la FTAV ait retenu notre compagnie pour la mise en place de cette offre « Assistance en Voyage » et apprécions énormément de collaborer avec les équipes d’Amadeus Tunisie permettant une complémentarité parfaite entre les trois parties, ce qui est de nature à proposer une offre parfaitement fiable au client final, grâce aussi à nos partenaires assureurs à l’étranger ».

L’offre « Assistance en Voyage » constitue une réponse à une demande devenue indispensable pour toutes personnes partant en voyage à partir de la Tunisie, leur assurant une couverture en cas de problème survenu à l’étranger.

Il est à rappeler que la FTAV, Amadeus Tunisie et INRISE avaient signé il y a deux ans un premier protocole d’accord pour la mise en place de ce produit qui est arrivé aujourd’hui au stade de la concrétisation.