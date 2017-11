Union arabe de la femme spécialisée : Promouvoir le leadership féminin dans les secteurs publics et privés

“L’autonomisation des femmes aux niveaux politique, économique et scientifique, et le renforcement des capacités des filles notamment en milieu rural, sont les principaux objectifs de l’Union arabe de la femme spécialisée”. C’est ce qu’a déclaré Wajiha Jebabli Klibi, présidente de la section de Tunis de cette union, qui s’exprimait lors d’un point de presse tenu à Tunis.

Elle a indiqué que la section de Tunis de l’Union arabe de la femme spécialisée œuvre à renforcer le rôle de la femme dans la société et à promouvoir le leadership des femmes dans les secteurs privé et public à travers la signature de conventions avec les différents départements ministériels mais aussi avec le secteur privé.

Créée en décembre 2015, l’Union arabe de la femme spécialisée, qui “regroupe 17 pays arabes dont la Tunisie, compte organiser un congrès euro-arabe à la fin de l’année en cours au Parlement belge à Bruxelles”, a-t-elle souligné. “Nous comptons, également, créer un grand espace commercial au profit des femmes artisanes qui trouvent des difficultés à écouler leurs marchandises pour les encourager et les aider à réussir leurs projet”.

La présidente de la section de Tunis de l’Union a, en outre, signalé qu’un centre de formation sera également créé et regroupera des femmes expertes et spécialisées. “Un projet de valorisation des déchets organiques sera aussi lancé bientôt et ciblera une vingtaine de familles dans la région de la Manouba et 20 autres familles à Den Den”, a-t-elle fait savoir, soulignant que l’Union arabe de la femme spécialisée couvre tous les secteurs d’activité.

Wajiha Jebabli Klibi rappellera que la section de Tunis a entamé ses activités en janvier 2017 par l’organisation d’un congrès sur l’autonomisation économique des femmes arabes spécialisées et les opportunités d’investissement. 74 femmes de 14 pays arabes avaient pris part à cette rencontre.