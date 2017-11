Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture, la séance de mercredi, sur une perte de 0.10%

La Bourse de Tunis clôture en ce Mercredi 17 Mai sur une perte de 0,10% enregistré par le Tunindex à un niveau de 5 731,22 points dans un volume total de 6,149 MTND.

A la hausse, le titre CARTHAGE CEMENT, a animé le marché en réalisant le plus fort volume de la séance, réalisant ainsi une hausse de 3,08% à 2,67 TND et drainant ainsi 3,229 MTND de ses capitaux, suivi par SOCIETE CIMENT DE BIZERTE qui enregistre une hausse de 2,67% à 2,69 TND. Le titre ASTREE quant à lui gagne 2,45% à 48 TND.

Egalement dans le vert, MODERN LEASING et SOTUVER se sont échangés respectivement à 4,30 TND et 4,48 TND soit une performance respective de 2,38% et 2,28%.

Dans le rouge, SOPAT lâche 5,31% à 1,07 TND tout comme CELLCOM, qui cède 4,32% à 3,54 TND. OFFICE PLAST dégringole de 3,57% à 2,70 TND.

Egalement à la baisse, LAND’OR et SIPHAT dévissent respectivement de 2,99% et 2,98% à 8,45 TND et 6,82 TND.