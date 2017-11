A Sfax, Rached Ghannouchi dénonce une instrumentalisation politique du projet de loi sur la réconciliation

Le président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi a estimé dimanche à Sfax que la campagne “Maniche Msemah” (Je ne pardonnerai pas) et le recours de certaines forces sociales et politiques à la mobilisation de l’opinion publique contre le projet de loi sur la réconciliation, procède d’une instrumentalisation politique synonyme d’absence de maturité démocratique et de manipulation. Le but étant, selon lui, d’établir à dessein un lien entre les partis de la coalition au pouvoir et la corruption dans le cadre d’une campagne électorale anticipée.

Dans une déclaration à la presse en marge du congrès régional d’Ennahdha à Sfax, Ghannouchi a indiqué que le projet de loi sur la réconciliation est simplement soumis à l’examen du parlement et a besoin d’être modifié.

Le président de la République est disposé à y apporter les modifications nécessaires. Il n’est donc nul besoin de mobiliser l’opinion publique et d’orchestrer des campagnes tendancieuses pour nuire à l’image du pouvoir politique avant de trancher la question, a-t-il dit.

Evoquant la décision du président de la République de charger l’armée nationale de la protection des sites de production du pétrole et du gaz, Ghannouchi a estimé que c’est une décision “pressante et exceptionnelle vu le blocage de ces sites sensibles”.

Il n’y a pas lieu de craindre l’armée qui était et restera un paravent pour défendre la patrie et la démocratie, a-t-il soutenu.

Sur un autre plan, Ghannouchi s’est dit énormément surpris de la décision du président de l’ISIE et de deux autres membres de l’instance de démissionner. Il a espéré qu’ils vont revenir sur leurs décisions, d’autant, a-t-il dit, que le président de l’instance a fait part de la disposition d’organiser les élections municipales dans les délais fixés.