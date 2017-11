Pèlerinage juif à la Ghriba : La visite surprise de Chahed très appréciée par Pèrez Trabelsi

Depuis la synagogue de la Ghriba, Chahed transmet un message de paix et de tolérance

“Berceau de plusieurs religions, la Tunisie est un pays ouvert, tolérant et en réconciliation avec son identité. Elle cohabite pacifiquement avec toutes les réglions”, a déclaré dimanche matin le chef du gouvernement, Youssef Chahed, au dernier jour du pèlerinage annuel juif de la Ghriba qui se tient du 12 au 14 mai 2017 à l’île de Djerba.

“La Tunisie est un pays sûr doté de toutes les conditions à même de permettre le bon déroulement des rites de la Ziara”, a-t-il encore souligné.

A ce propos, Chahed a mis l’accent sur le rôle du gouvernement dans le bon déroulement du pèlerinage à la Synagogue de la Ghriba qui, a-t-il dit, représente à la fois un site touristique, culturel et historique.

Selon le chef du gouvernement, la saison touristique s’annonce prometteuse. “La réussite du pèlerinage de la Ghriba et l’augmentation de 34% du nombre des nuitées au cours du premier trimestre de l’année 2017 semblent de très bon augure”, a-t-il dit.

Dans cet ordre d’idées, Pèrez Trabelsi, président de l’Association de la Ghriba, a rappelé que “la visite du chef du gouvernement à l’île de Djerba, à l’occasion du pèlerinage annuel juif de la Ghriba, est une première pour un chef du gouvernement et restera à jamais dans la mémoire”.

Pour lui, “cette visite va renforcer le sentiment d’appartenance (des juifs tunisiens) à leur patrie et affirmer que la Tunisie est pour tous et qu’il n’y a pas une différence entre musulman et juif”. Et d’ajouter que “Cette visite surprise du chef du gouvernement a laissé une bonne impression chez tous les visiteurs”.

Il a également souligné que le pèlerinage juif pour cette année a connu un franc succès, ce qui va permettre à la Ghriba de reconquérir ses visiteurs traditionnels et à la Tunisie d’attirer des touristes des différents pays du monde, a-t-il dit.