La 35ème édition du festival de la médina de Tunis du 30 mai au 17 juin 2017 : 19 soirées au programme

19 soirées sont au programme de la 35ème édition du festival de la médina de Tunis qui se tiendra du 30 mai au 17 juin 2017 à partir de 22H00 dans quatre espaces: le Théâtre municipal de Tunis, Dar Hussein, Dar Lasram et le Club Tahar Haddad.

L’ouverture sera marquée par un concert de Leila Hjaiej au Théâtre municipal de Tunis (TMT) alors que la clôture sera animée par un récital de la rachidia.

En dehors d’une seule participation arabe en l’occurrence “Chouyoukh Salatin el Tarab” de Syrie qui donneront deux spectacles, cette édition organisée avec l’appui de la Ville de Tunis et du ministère des Affaires culturelles, n’affiche cette année que des participations tunisiennes.

Voici le programme complet du festival de la médina de Tunis 2017:

Mardi 30 mai : Leila Hjaiej au Théâtre Municipal (TMT)

Mercredi 31 mai : Chouyoukh Salatin el Tarab (TMT)

1er juin : “Mademoiselle” de Amina Srarfi avec une musique franco-arabe des années 1920 (TMT)

2 juin : Deuxième soirée avec Salatin El tarab (TMT)

3 juin : Troupe Layali Ettarab (amateurs) à Dar Hussein

3 juin: “Tunisiennes régénératrices du patrimoine”, une soirée de soutien à l’habit traditionnel tunisien, en partenariat avec le Conseil international des femmes entrepreneures avec au programme de la musique et des défilés (TMT)

4 juin : Troupe Sidi Bou Said de malouf à Dar Hussein

5 juin : spectacle “Ken” de recherche musicale de Mohamed Hédi Agrebi, Dar Hussein

6 et 7 juin : El Hadhra 2 de Fadhel Jaziri (TMT)

8 juin : Troupe Samir Zghal de musique arabe à Dar Lasram

9 juin : Zied Gharsa (TMT)

10 juin : Spectacle “Cafichanta” de Mongia Yahia à la place Bab Souika

11 juin : spectacle de la troupe féminine “Olfa” de musique à Dar Lasram

13 juin : jazz oriental de Riadh Sghaier à Dar Lasram

14 juin : “Foundou”, spectacle de musique arabe de Naoufel Ben Aissa à Dar Lasram

15 juin : “Soirée Saliha” avec la chanteuse Yasmine Charni au Club Tahar Haddad

16 juin : Aymen Lassik (TMT)

17 juin : Clôture avec un récital de la Rachidia (TMT)