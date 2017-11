Pour 88% des Tunisiens, l’éducation est efficace contre la radicalisation (Fondation Anna Lindh)

Un sondage de la Fondation Anna Lindh estime que 88% des Tunisiens pensent que les programmes d’éducation et de jeunesse sont très efficaces contre la radicalisation.

Selon une enquête sur les tendances interculturelles dans la région euro-méditerranéenne, lancée par la Fondation Anna Lindh, la région n’est pas victime d’un conflit de civilisations, comme on l’a souvent signalé, mais plutôt d’un «conflit d’ignorance» basé sur des stéréotypes historiques et sur la culturalisation des antagonismes promus par certains médias et récits politiques.

88% des répondants tunisiens estiment que les programmes d’éducation et de jeunesse sont efficaces face aux défis de la radicalisation. Les Tunisiens, ainsi que la majorité des pays du sud de la Méditerranée orientale, pensent que la région se caractérise par des problèmes de migration, d’instabilité et de sécurité, d’une source de conflit et d’une résistance au changement.

L’enquête a examiné ce que les gens considèrnt comme aspects critiques de la vie dans la région euro-méditerranéenne et les principales similitudes et différences entre eux et avec d’autres pays, cultures et milieux.

L’étude examine également le taux de confiance attribué aux différents types de sources médiatiques de différentes tranches d’âge des pays de la région.

Le sondage, révélant également des attitudes à l’égard des médias, a montré que les perceptions diffèrent en fonction de l’endroit où les gens recueillent leurs informations. 63% des répondants ont ainsi déclaré que la télévision est la source médiatique la plus efficace pour les cultures croisées. Les médias sociaux ont été classés deuxième en termes de source d’information fiable avec 29%, suivis des médias en ligne (27%) et imprimés.

Plus de 13.000 personnes de 13 pays ont été interviewées, par Ipsos-Mori, sur leurs attentes, leurs préoccupations et leurs valeurs, au cours de la deuxième moitié de 2016. Les pays étudiés comprennent huit de l’UE (Autriche, Croatie, Finlande, France, Italie, Pologne, Portugal et Pays-Bas) et cinq pays de la Méditerranée du Sud et de l’Est (Tunisie, Algérie, Jordanie, Palestine et Israël).

Le Dr George Vella, ministre maltais des Affaires étrangères et intervenant au nom de la présidence de l’Union européenne à Malte, a appuyé l’importance des résultats de l’enquête: «Cette étude pionnière de la Fondation Anna Lindh sera au cœur de la refonte des politiques renouvelées du voisinage de l’Union européenne, fournissant une base de données et de références pour les futures présidences de l’UE. Les résultats de l’enquête sont une validation des nouveaux piliers de programmation de la Fondation soutenus par la présidence de Malte, à l’instar de “Villes interculturelles et apprentissage“, “Jeunes voix méditerranéennes“ et “Dialogue des médias“».

Si le niveau élevé de méfiance des médias est répandu dans toute la région, les questions plus générales concernant l’impact des médias sur leurs politiques éditoriales revêtent une importance cruciale pour la société et les politiciens.

Dans cette toile de fond, la Fondation Anna Lindh lance un Observatoire des médias, qui examinera la façon par laquelle les médias couvrent les problèmes des relations interculturelles, et fournissent aux journalistes et médias des ressources et du matériel selon le besoin.

Le sondage de 2017 réalisé par la Fondation Anna Lindh est le troisième d’une série lancée en 2010, dans le but de mieux comprendre le changement de la dynamique de la région depuis plusieurs années.

Le sondage n’est qu’un élément d’un programme d’activités organisé par la Fondation pour les trois prochaines années, visant à mesurer le dialogue interculturel, à gérer les exercices dans lesquels il est mis en pratique et à contribuer aux décideurs. Ces activités génèrent tous du programme d’événements organisé par la Fondation pour Investir dans les générations futures, avec des initiatives menées par les jeunes et l’éducation perçue comme la meilleure réponse aux conflits et à la radicalisation.

Pour accéder au rapport complet de la Fondation Anna Lindh sur les tendances interculturelles dans la région euro-méditerranéenne, le site web: www.annalindhfoundation.org/trends