Tunisie : Pacte de bonne gouvernance entre le ministère du Transport et l’INLUCC

Le ministère du Transport a signé, vendredi 12 courant, une charte de coopération avec l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), dont l’objectif est d’ancrer les principes de bonne gouvernance, d’intégrité et de transparence dans le secteur du transport.

Cette charte cosignée par le ministre du Transport, Anis Ghedira, et le président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), Chawki Tabib, stipule la bonne gestion du bien public, l’application de la loi et la gestion conforme aux normes de bonne gouvernance.

L’accord appelle les responsables du ministère à consacrer les valeurs de l’intégrité, de la compétence et de l’engagement au service de l’intérêt général. Ils sont appelés ainsi à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre toutes formes de corruption et à soutenir et renforcer le rôle de l’inspection générale du transport et de la cellule de gouvernance au sien du ministère, outre la consécration des principes de neutralité, de l’égalité et de la transparence, selon le ministre du Transport, Anis Ghedira.

Une trentaine de responsables représentant les institutions publiques et les offices relevant du ministère dans les différentes régions ont également signé cette charte.

Le président de l’Instance nationale de la lutte contre la corruption, Chawki Tabib, a indiqué que la signature de cet accord illustre la coopération établie entre les responsables du transport public dans la lutte contre les pratiques de corruption.

“La réalisation d’un progrès dans le domaine de la lutte contre la corruption nécessite le changement des législations et des lois et le développement du cadre institutionnel, outre l’impulsion de la coopération entre l’instance et le ministère”, a-t-il révélé.

Les deux parties avaient déjà signé, le 9 décembre 2016, une convention stipulant l’élaboration d’un programme de formation mixte dans le domaine de la lutte contre la corruption. Une équipe d’inspecteurs a été formée dans ce cadre dans le domaine de la gouvernance et des enquêtes sur les soupçons de corruption.