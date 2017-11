Une réunion ministérielle autour des projets de développement à Gabès

Une réunion ministérielle sur le suivi du processus de développement à Gabès se tiendra le lundi 15 courant à La Kasbah, en présence de députés de la région, lit-on sur la page officielle du gouvernorat.

Cette réunion intervient dans un contexte marqué par des tensions sociales, dans toute la région, et surtout les agglomérations limitrophes de la zone industrielle, en raison, selon les protestataires, de la détérioration de l’environnement dont la pollution de l’air par les industries chimiques et le rejet en mer du phosphogypse, outre le retard dans la réalisation du projet de station de dessalement de l’eau de mer et la prolifération du chômage.

Plusieurs projets annoncés en conseil ministériel à Gabès, le 25 juin 2015, sont encore en attente, tels que le projet de zone logistique, la ligne maritime de transport de conteneurs, l’aéroport Gabès-Matmata, la ville thermale à El Khbayet (délégation d’El Hamma), l’hôpital universitaire et le centre des grands brulés, indique à l’agence TAP le président de l’association “Gabès santé et environnement”, Salah Rhaiem.