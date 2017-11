Mustapha Ben Jaafar appelle les Tunisiens à sauver l’ISIE

Le secrétaire général du Parti Ettakatol, Mustapha Ben Jaafar, a appelé le président de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Chafik Sarsar, et les deux membres de son conseil à revenir sur leur décision de démissionner.

Ben Jaafar, qui avait rencontré la veille les membres démissionnaires de l’instance électorale, a exhorté l’opinion publique tunisienne et toutes les composantes de la société civile à la vigilance pour préserver cette instance constitutionnelle et défendre son intégrité et sa neutralité.

L’ISIE est l’unique instance constitutionnelle installée depuis la révolution et dont la performance lui a valu une reconnaissance nationale et internationale, a-t-il fait observer.

Selon Ben Jaafar, tout ce qui est de nature à entraver l’activité de l’ISIE ou à changer ses méthodes de travail est de nature à compromettre sa crédibilité. Il a insisté, aussi, sur la nécessité de tenir l’instance loin des tiraillements politiques.

Auditionné mercredi par la Commission parlementaire du règlement intérieur, Chafik Sarsar a posé des conditions pour le retrait de sa démission annoncée la veille, ainsi que des membres Mourad Ben Mouelli et Lamia Zargouni, insistant sur le besoin d’une “vision claire et résolue” de l’action de l’ISIE.