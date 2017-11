Libya Oil Tunisie obtient officiellement la triple certification de son système de management intégré (SMI)

Une première dans le secteur de la distribution des produits carburants en Tunisie

Libya Oil Tunisie vient d'annoncer l'obtention officielle de la triple certification de son système de management intégré (SMI), conformément aux normes internationales ISO 9001 (système de la gestion de la qualité), ISO 14001 (système de la gestion environnementale) et OHSAS 18001 (système de la gestion de la santé et de la sécurité au travail). Une triple certification délivrée par l'organisme international AFAQ AFNOR International pour ses activités de réception, stockage et chargement des hydrocarbures à son Terminal de Radès, après plusieurs missions d'audit et de vérification.

L’engagement de Libya Oil Tunisie pour l’obtention de ce certificat de conformité aux exigences des trois normes internationales, en même temps, est le résultat d’un déploiement d’un plan stratégique sur plusieurs années, conçu et mis en exécution par des équipes tunisiennes qualifiées, fortement dynamiques et motivées, et qui a impliqué tout le personnel dans toutes les phases opérationnelles. De gros investissements sont venus en appui pour l’acquisition de technologies de pointe et pour l’automatisation des activités de réception, de stockage et de chargement au Terminal de OiLibya sis à la zone pétrolière de Radès. C’est tout un système de management intégré qui a contribué à cette triple certification (QHSE).

D’après M. Saleh ABDALI, Directeur Général de Libya Oil Tunisie depuis novembre 2016 : « Cette triple certification est un honneur non seulement à la marque OiLibya mais aussi à notre secteur pétrolier et à toute la Tunisie ». Il a aussi déclaré « Nous avons investi, ces dernières années, dans la technologie, dans la modernisation des équipements, dans les laboratoires de recherche et de contrôle de la qualité, ainsi que dans l’amélioration de notre réseau de distribution et de notre flotte de transport. Nous avons recruté les meilleurs talents et nous avons renforcé notre politique de qualité, de sécurité au travail, de santé et de protection de l’environnement. Notre vision d’aujourd’hui va vers plus de progrès, vers la consolidation des acquis et surtout vers le respect des principes fondamentaux basés sur la concurrence loyale, le respect des codes éthiques et la responsabilité sociale envers les collectivités où on opère ».

Libya Oil Tunisie est, en effet, l’une des compagnies pétrolières les plus dynamiques sur le marché, en termes de croissance, de réseau commercial et d’innovation. En 2016, la société a placée toutes ses interventions sous le signe de l’engagement qualité et a lancé des actions multiples de communication interne et externe, des activités de sensibilisation et d’éducation du personnel, des clients et des partenaires, ainsi que des opérations de vulgarisation et de marketing direct au niveau des stations-service, pour promouvoir cette culture «qualité ».

OiLibya renforce sa présence sur le marché tunisien

Depuis le démarrage de ses activités en Tunisie, en 2008, suite à l’acquisition de la société ExxonMobil Tunisie, Libya Oil n’a cessé d’investir et d’innover dans la commercialisation et la distribution des produits pétroliers et dérivés. La société a procédé, ces dernières années, à l’extension et à la rénovation de son réseau de stations-service. Elle dispose aujourd’hui d’un des plus larges réseaux privés de stations-service dans le pays (177 stations OiLibya). Grâce à ses produits divers : carburants, huiles moteurs pour les usines et les véhicules, les fluides, le ‘‘Jet A1’’ pour l’aviation et le bitume pour l’infrastructure et les routes, Libya Oil Tunisie contribue d’une façon directe à la dynamique industrielle et commerciale du pays ainsi qu’au développement économique et social dans les régions.

Libya Oil : un groupe solide opérant dans 18 pays africains