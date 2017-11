Tunisie : La Direction générale des Affaires régionales réintègre le MI

Youssef Chahed, le chef du gouvernement, vient d’annexer la Direction générale des Affaires régionales au ministère de l’Intérieur, comme l’avait annoncé dans discours le chef de l’Etat, Béji Caid Essebsi, le mercredi 10 mai au Palais des Congrès, indiquant a volonté de restructurer le département et de réviser les prérogatives du gouverneur, au niveau sécuritaire, notamment.

Pour rappel, la Direction générale en question était rattachée au ministère de l’Intérieur avant la promulgation d’un décret gouvernemental en 2016 pour l’annexer à la présidence du gouvernement.

Le ministre de l’Intérieur, Hédi Majdoub, a déclaré que son département avait présenté une proposition à la présidence du gouvernement demandant l’annexassions de nouveau de la Direction au ministère de l’Intérieur. Le but étant de parfaire la coordination entre les gouverneurs et l’appareil sécuritaire dans divers dossiers à l’instar de la lutte contre les catastrophes naturelles et autres questions sécuritaires.

Le processus de restructuration du ministère de l’Intérieur concerne essentiellement, le corps des gouverneurs en leur restituant les prérogatives qui leur ont été supprimées. Ainsi, le gouverneur pourra de nouveau exercer sa tutelle sur les chefs de districts sécuritaires et de la Garde nationale ainsi que les commissaires de police.