La Manouba : Le ministère des Finances, la BFPME et la BTS sélectionnent 8 idées de projets

Huit idées de projets ont été sélectionnées au terme du deuxième atelier de formation et encadrement sur l’initiative privée, organisé à La Manouba, par la Banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME) en collaboration avec le ministère des Finances et la Banque tunisienne de solidarité (BTS).

Ces projets portent sur la création d’une unité de conditionnement, une boulangerie, une imprimerie, une pâtisserie, un centre d’hémodialyse ainsi que des petites entreprises de service.

Quatre projets seront financés par la BFPME et le reste par la BTS, a indiqué le chef du bureau régional de la BFPME à La Manouba, Zouhair Toujani.

Des attestations et des prix ont été décernés aux porteurs de ces idées, lors d’une cérémonie organisée, jeudi, au siège du gouvernorat.

22 jeunes diplômés ont participé à cette formation qui s’est tenue au mois de mars dernier sur les méthodes et mécanismes de préparation, élaboration, gestion et financement de projets.