Mario Fiems : «La Tunisie demeure importante pour l’industrie automobile»

En marge de la conférence-présentation du Salon EQUIP AUTO qui s’est tenue il y a quelques jours à Tunis, plus précisément au Centre de promotion des exportations (CEPEX), Mario Fiems, directeur du Pôle Transport de COMEXPOSIUM, nous a accordé un entretien exclusif autour dudit Salon.

Il faut tout d’abord rappeler que cette conférence, organisée en collaboration avec la Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie, avait réuni des représentants du CEPEX, de la FIPA, de la TAA et des industriels du secteur.

Pour commencer, Mario Fiems évoque le déménagement du Salon EQUIP AUTO, de Villepinte (près de l’aéroport Roissy Charles de Gaule) au cœur de Paris à la Porte de Versailles. «Son positionnement change légèrement, certes, mais nous restons le Salon de l’après-vente automobile avec une dimension nouvelle, les services pour la mobilité», souligne-t-il. L’évolution des marchés de l’automobile est un enjeu important auquel nous devons répondre, suite à l’évolution des technologies, du digital, aussi bien dans l’industrie que dans l’atelier du réparateur…, poursuit-il en substance.

«Donc, notre promesse “Réparer aujourd’hui, préparer demain“ ainsi que ce nouveau lieu que nous investissons répondent à ce double objectif d’être à la fois en capacité d’offrir aux réparateurs et aux distributeurs/revendeurs la meilleure offre possible pour satisfaire les besoins d’un parc automobile existant (entre 8 et 10 ans d’âge), et bien sûr préparer demain, c’est-à-dire accompagner les professionnels de la réparation sur les nouvelles technologies embarquées dans les véhicules autour de la connectivité, et bientôt l’autonomie des véhicules…».

Concernant le nombre d’exposants, M. Fiems affirme que le Salon EQUIP AUTO enregistra quelque 1.400 sociétés et marques et de matériels de garage cette année, ce qui fait environ 900 stands d’exposition, dont 60% d’exposants internationaux représentant une trentaine de pays. «Nous espérons accueillir, ayant déplacé le Salon à la Porte de Versailles, plus de 100.000 visiteurs au mois d’octobre prochain, et ce notamment en raison du retour de certains équipementiers de renom qui n’étaient pas aux dernières éditions du Salon, tels que Bosch, Delphi, Tenneco ou de constructeurs comme PSA…».

A propos des prix, Fiems rassure ceux qui souhaiteraient exposer au Salon, notamment les Tunisiens, car même si les prix des stands ont été revus à la hausse, mais celle-ci reste modérée, du fait que la FIEV (actionnaire majoritaire du Salon EQUIP AUTO) n’a pas voulu répercuter l’intégralité de la hausse du loyer entre Villepinte et Portes de Versailles.

A la question de savoir comment s’annonce la participation des professionnels tunisiens à l’édition 2017 du Salon EQUIP AUTO, Mario Fiems a rappelé que «nous avons connu des participations plus importantes de la Tunisie par le passé, mais le marché s’est restructuré et il y a eu des regroupements, des concentrations locales, sans oublier les événements de ces dernières années, ce qui a entraîné le report de certains investissements. Ceci étant, la participation de la Tunisie au Salon remonte petit à petit… D’ailleurs, cette année, nous accueillerons très certainement une dizaine d’entreprises tunisiennes et le FIPA».

Fiems affirme cependant que ce n’est pas tant le nombre mais c’est la représentativité qui est importante. Car, «la Tunisie a toujours été un site important pour le secteur de l’automobile français, grâce à sa maîtrise de la technologie, sa capacité de sous-traitance en câblage, en électronique, mais également en mécanique et en fabrication de pièces de rechange. Donc, même si elle n’était pas présente de façon massive au Salon EQUIP AUTO, la Tunisie reste très présente au travers des partenariats que les professionnels tunisiens ont noués avec les constructeurs européens en général et français en particulier». En 2015, le Salon EQUIP AUTO avait ainsi enregistré près de 500 visites de professionnels tunisiens, dit-il.

Compte tenu donc de l’importance qu’accordent les équipementiers français et autres au site Tunisie, nous avons suggéré qu’EQUIP AUTO organise, pour les éditions de 2019 et 2021, au moins deux conférences de presse pour chacune en Tunisie. A cela, M. Fiems a répondu: «je dois confesser que nous n’avons pas été assez présents et offensifs dans nos démarches pour la promotion de l’événement en Tunisie. Vous avez entièrement raison. Donc, dans le cadre de la promotion de l’édition 2019 du Salon EQUIP AUTO en Tunisie, il faudra que nous anticipions davantage les choses, en organisant, dès la fin du Salon 2017, par exemple un premier séminaire en Tunisie pour présenter les résultats du Salon (le bilan), expliciter ce qu’a été le Salon, les mutations dans la filière, l’impact que cela a eu sur l’industrie automobile… Ensuite, dans un deuxième temps, arriver avec une proposition très claire, factuelle, et ce dans le but d’encourager plus d’exposants et de visiteurs à venir lors de l’édition suivante, celle de 2019».

Pour le reste de l’interview est disponible dans la vidéo ci-jointe.