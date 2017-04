Du 17 au 21 octobre, Paris Expo Porte de Versailles accueille le Salon EQUIP AUTO 2017, faisant partie des événements les plus importants de l’après-vente automobile et des services pour la mobilité.

Mario FIEMS, directeur de Pôle Business Unit Director, était à Tunis, mercredi 25 avril 2017, pour présenter les nouveautés de l’édition 2017 du Salon. Une rencontre a été organisée par la CTFCI à la Maison de l’Exportateur au CEPEX, en présence des professionnels du secteur automobile en Tunisie.

Dans le dossier de presse qui nous a été remis, il est notamment indiqué que «dans un contexte de marché aux perspectives favorables, marqué par de profondes mutations, l’édition 2017 d’EQUIP AUTO ambitionne d’aider les professionnels à profiter de la bonne tenue du marché, de leur permettre de décrypter les nouveaux enjeux de leur filière et de découvrir les solutions innovantes pour y répondre et adapter leurs entreprises».

Et justement, pour les entreprises tunisiennes du secteur, cette manifestation est à même de constituer une véritable opportunité. Mais pour cela, il faudra avoir de l’audace et des idées bien claires. En tout cas, l’organisateur du Salon Equip Auto considère nécessaires les adaptations dans un marché qui bouge en permanence.

«… les mutations technologiques profondes à l’œuvre dans la filière automobile (véhicule connecté, autonome, digitalisation des échanges et des services) constituent avec celles qui touchent les équipements et les matériels de réparation, des motifs réels d’entrevoir de nouvelles opportunités de croissance et des raisons objectives pour les acteurs de la réparation et des services de s’adapter».

Des enquêtes menées auprès de réparateurs et de leurs fournisseurs ou partenaires ainsi que des réunions de travail avec les organisations professionnelles, EQUIP AUTO a ainsi pu mettre en relief 3 enjeux majeurs qui structurent de fait son propre positionnement pour cette édition 2017, à savoir: la réduction des émissions polluantes; l’amélioration du confort et de la sécurité avec l’automatisation de la conduite; et l’émergence du numérique dans les ateliers de réparation.

Tout ceci montre que le Salon EQUIP AUTO est au “cœur des enjeux de l’après-vente automobile et des services pour la mobilité“. De ce fait, EQUIP AUTO 2017 se donne pour ambition «de permettre aux professionnels d’aborder au mieux la reprise du marché, en leur donnant les moyens de “réparer aujourd’hui et préparer demain“».

Concernant sa stratégie, EQUIP AUTO -qui est la propriété de la FIEV et de la FFC et soutenu par les fédérations et les organisations professionnelles de la filière- se construit sur 3 priorités structurantes: Business, innovation et rencontres. Ces «3 priorités sont déclinées cette année à travers de nombreuses actions et nouveautés, qui permettent aux acteurs de la filière de décrypter les enjeux du secteur, découvrir les solutions actuelles et s’approprier les innovations d’ores et déjà disponibles pour préparer demain».

Enfin, pour en savoir davantage sur les nouveautés du Salon EQUIP AUTO 2017, Mario FIEMS a accordé une interview exclusive à Webmanagercenter.com qui vous lirez dans les prochains jours.

Mais d’ores et déjà, à travers les discussions lors de la rencontre au CEPEX, nous avons perçu l’intérêt porté par les organisateurs du Salon EQUIP AUTO au secteur tunisien de la pièce de rechange et des équipements automobiles. A nous de saisir cette opportunité pour vendre le savoir-faire tunisien en la matière.