Conférence sur les besoins immobiliers des TRE, jeudi 11 mai à Tunis

Une conférence sera organisée jeudi 11 mai à Tunis, par les experts Alloblédi pour la présentation des résultats d’une étude intitulée “La Tunisie et moi” menée fin 2016 et portant sur les besoins immobiliers des Tunisiens résidents à l’étranger.

La nouvelle start-up, “Allobledi” fondée par des Tunisiens de l’étranger pour les Tunisiens de l’étranger qui veulent bénéficier de services (immobilier, financement, assurance, droits) afin d’accélérer leurs projets immobiliers en Tunisie, sera également présentée, à cette occasion.

“Allobledi” apporte aux professionnels de l’immobilier, banques et assurances, une solution marketing et commerciale agissant tout au long de l’année auprès de 95% de cette cible dans le monde. Cet engagement est matérialisé par une carte du monde recensant les différentes communautés par pays et un dispositif commercial mêlant dix actions on-line (web call back, prospection via réseaux sociaux) et terrain (animations consulats, évents, actions aéroports).

Coté clients, ils ont à leur disposition une sélection de plusieurs milliers d’annonces (triées sur le volet) en adéquation avec leurs besoins et présentées avec un descriptif original des quartiers, la possibilité de visiter virtuellement les biens et d’entrer en contact gratuitement avec le service client via le N° vert international, Skype, WhatsApp, chat on-line… dans une logique naturellement multicanale. Dans la même session, le visiteur a la possibilité de demander, recevoir par email et comparer les offres de financement et d’assurance.

Chaque professionnel référencé par la plateforme est incité à traiter rapidement les demandes de mise en relation et espérer ainsi doper doublement son chiffre d’affaires et sa note réactivité (notation par les clients) affichée publiquement sur toutes ses annonces et sa fiche profil disponible dans l’annuaire des professionnels.