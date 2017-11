Société : A l’instar de la Suède, la Tunisie élabore une loi sur le congé parental 

Selon la ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, Neziha Laabidi, son département est en train de préparer un projet de loi portant sur le congé parental est en cours d’élaboration. C’est ce qu’elle a déclaré, vendredi 5 courant, ajoutant ledit projet de loi se fait en concertation avec les structures gouvernementales concernées, les députés, les syndicats et la société civile.

Lors de son allocution, à l’occasion de l’inauguration de l’exposition “Papas en Suède”, au siège de l’ambassade de Suède, Laabidi a souligné que ce projet de loi vise à valoriser “la paternité”, renforcer le rôle des pères, et assurer la cohésion de la famille.

Ce projet de loi permettra aussi de promouvoir “une responsabilisation égale des parents garante de la stabilité de la famille et de l’équilibre de l’enfant”. Et “parallèlement à l’élaboration de ce projet de loi, un plaidoyer et un dialogue social seront mis en place”.

Laabidi a, par ailleurs, mentionné que son département œuvre pour la ratification de la Convention 183 sur les congés de maternité avec l’Organisation internationale du travail (OIT).

Tout en exprimant son souhait de voir prochainement une exposition autour des “papas en Tunisie”, la ministre a tenu à saluer l’initiative de l’ambassade de Suède qui représente une occasion pour partager “l’expérience d’un pays modèle en terme d’égalité homme-femme et de politique familiale”.

Premier pays européen à avoir instauré le congé paternel en 1974, la Suède œuvre depuis 2002 à encourager les couples à utiliser le congé parental d’une manière plus équitable.

Fredrik Florén, ambassadeur de Suède en Tunisie, a précisé de son côté qu'”une réforme de l’assurance parentale datant de 2008 permet aux couples qui partagent équitablement leur congé de bénéficier d’un bonus financier”.

Décorant les murs de l’ambassade de Suède à Tunis du 5 au 26 mai 2017, l’exposition “Papas en Suède” montre à travers des photos le quotidien de parents suédois en congé parental, à travers des images et des témoignages autour du sentiment de la paternité.