Exposition : Jellal Abdelkafi invite au voyage exploratoire de la construction des agglomérations tunisiennes

“Gros plans: Paysages urbains de Tunisie”, c’est l’intitulé d’une exposition entièrement consacrée à l’histoire de la ville de Tunis et à l’évolution urbaine d’autres agglomérations du territoire national.

Regroupant une série de dessins, plans et photographies de l’architecte-paysagiste et urbaniste Jellal Abdelkafi, l’exposition se tiendra du 12 au 31 mai au Musée de la Ville de Tunis, palais Kheireddine à la Médina de Tunis.

Programmée dans le cadre du ” ois du patrimoine”, l’exposition emprunte un parcours chronologique qui invite à un voyage exploratoire du processus de fabrique de la ville. Chacune des étapes étant illustrée par des visuels (plans, cartes, photographies).

Se voulant un témoignage inédit sur une période fondatrice de la Tunisie contemporaine dans les domaines de la l’aménagement du territoire, de la planification urbaine et de la sauvegarde du patrimoine culturel et naturel, l’exposition propose une sélection de travaux réalisés par Jellal Abdelkafi dans l’exercice de son métier d’architecte-paysagiste, urbaniste.

Au cours d’une carrière de cinq décennies, Jellal Abdelkafi a constitué un fonds documentaire, iconographique et bibliographique d’une richesse telle qu’il peut être considéré, en soi, comme référence et source de connaissance pour les générations futures.

Destinée aux professionnels, aux futurs professionnels en l’occurrence les étudiants dans diverses filières, aux décideurs des institutions nationales, régionales et locales, aux leaders du mouvement associatif, aux médias et au grand public, l’exposition vise à susciter la curiosité et l’intérêt du public de manière à le conduire progressivement du simple plaisir visuel de la perception, vers des problématiques urbaines et patrimoniales plus complexes.

L’autre intérêt de l’exposition est de présenter pour la première fois des documents professionnels dont la circulation est généralement restreinte, avec le souci de fournir les éclairages nécessaires à leur compréhension.

L’exposition couvre un large éventail de projets qui portent sur la Médina de Tunis, le parc culturel de Carthage-Sidi Bou Saïd, l’aménagement des Berges du Lac de Tunis, l’identification et l’aménagement paysager des zones touristiques, les plans d’aménagement urbain des communes de Hammamet, Sousse, Sfax, des espaces publics, des jardins et parcs urbains, des plans de protection et de mise en valeur du patrimoine, Tunis, El Jem, etc.

Initiée et portée par l’Association Jezm pour l’art et la culture, l’exposition devrait circuler par la suite à l’intérieur du pays, principalement dans les villes sur lesquelles a travaillé l’auteur pour y exposer les projets qui les concernent spécifiquement. L’exposition a aussi l’ambition de voyager à Alger, Casablanca, le Caire qui partagent les problématiques similaires de sauvegarde du patrimoine et de politiques urbaines, et, éventuellement dans des établissements à vocation culturelle régionale tels que l’Institut du Monde Arabe à Paris, ou le MUCEM, ou la Maison de la Méditerranée à Marseille.