Tenue de la 1ère réunion de la Commission de restructuration des entreprises publiques

La Commission de restructuration des entreprises publiques a tenu, mardi 2 mai 2017, sa première réunion sous la présidence du ministres du Développement et des Finances, Fadhel Abdelkefi.

Lors de cette réunion, Taoufik Rajhi, conseiller économique auprès du chef du gouvernement, a dressé un état des lieux de la situation des entreprises et des institutions publiques et des difficultés financières, structurelles et organisationnelles qu’elles rencontrent.

Il a évoqué la baisse des différents indicateurs relatifs à l’activité des entreprises, durant les dernières années et l’importance du soutien financier accordé par l’Etat pour les préserver, soulignant que ces contributions publiques pèsent lourdement sur les équilibres généraux du pays et alertent de l’urgence de trouver des solutions concrètes pour réformer et restructurer ces entreprises.

Fadhel Abdelkefi affirmera, pour sa part, l’engagement du gouvernement sur la voie de la réforme et de la quête des solutions appropriées pour sauver les entreprises en difficultés, tout en veillant sur la complémentarité entre l’efficacité économique et les aspects sociaux.

Le ministre a également fait savoir que d’autres réunions seront organisées “pour présenter et étudier les visions et les propositions des différentes parties prenantes, ce qui permettra d’élaborer des stratégies à même de sauver ces entreprises et d’améliorer leur performance sur le moyen et long termes”.