Grogne sociale : Les ministères des Finances et des Affaires sociales paient la paix avec l’UGTT

Le ministère des Finances et la Fédération générale des finances et de la planification (UGTT) ont paraphé un mémorandum d’entente relatif aux demandes des agents du secteur du tabac. C’est ce qu’indique un communiqué rendu public samedi 29 mars par le ministère des Finances, qui précise que l’accord inclut tous les points de litiges contenus dans la motion professionnelle de la Fédération générale de la planification et des finances datée du 15 avril 2017.

Cet accord a été signé par les ministres des Finances, Lamia Zribi, et des Affaires sociales Mohamed Trabelsi, côté gouvernement, et le secrétaire général adjoint de l’UGTT chargé de la fonction publique, Moneïm Amira et Abdallah Gammoudi, secrétaire général de la Fédération générale de la planification et des finances, côté syndicat.

A rappeler que les agents de la Régie nationale des tabacs et des allumettes (RNTA) ont décidé, le 14 avril 2017 l’arrêt des opérations de distribution des matériaux relatifs au secteur du tabac; décision qui a été suspendue suite à un accord conclu le 13 avril 2017 sur un ensemble de demandes, le restant des points de litiges devant avoir été réglés au cours de la réunion qui a regroupé, samedi, les différentes parties.