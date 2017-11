Coopération : Vers l’organisation d’une foire annuelle des produits agricoles africains et turcs

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb, a appelé à la mise en place d’une plate-forme de transformation des produits agricoles de et vers les pays africains.

Intervenant, jeudi 27 avril 2017, lors des travaux de la première réunion des ministres de l’Agriculture et du forum des affaires agricoles turco-africain, le ministre a suggéré l’organisation d’une foire annuelle des produits agricoles africains et turcs, outre la création d’un musée de l’agriculture qui se chargera de faire connaitre les techniques , les produits et l’histoire de l’agriculture dans les différents pays africains.

La Tunisie est prête à mettre son expérience dans plusieurs domaines au service des pays africains, a-t-il encore affirmé.