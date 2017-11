Santé : 400 cardiologues et bio-ingénieurs tunisiens et étrangers au Congrès international de cardiologie

Quelque 400 cardiologues et bio-ingénieurs de Tunisie, Algérie, France, Suède, participeront au 9ème congrès international de cardiologie et biotechnologie “Cardiobiotec 2017” qui se tient à Monastir les 28 et 29 avril et à Kairouan (30 avril).

Selon Pr. Faouzi Maatouk, président du congrès, les actualités en cardio-biotechnologie seront débattues à travers 235 posters, 24 communications libres, 11 ateliers et réunions sur la cardio-radiologie, l’angioplastie coronaire, la cardiologie congénitale, la cardio-biotechnologie, etc..ainsi qu’une table ronde sur l’occlusion chronique.

“La fréquence de la crise cardiaque, réduite de 50% dans le monde, est encore en hausse en Tunisie à cause notamment du tabagisme, de l’hypertension et du diabète. C’est pourquoi le congrès sera focalisé sur un thème principal “la crise cardiaque”, a-t-il souligné.

Ce 9ème congrès sera marqué, selon la même source, par la présence de plus de 20 conférenciers de l’étranger, l’organisation de cours de diplôme universitaire de cardiologie interventionnelle ainsi que l’octroi d’un prix pour la meilleure communication et un prix pour le meilleur poster afin d’encourager les jeunes médecins en cardiologie.