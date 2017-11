ATIGN  : La sûreté nationale au menu de Geo-Tunis 2017

Yasmine Hammamet accueille durant trois jours (26-28 avril 2017), et à l’initiative de l’Association tunisienne géographique numérique, la 11ème édition du congrès GéoTunis 2017.

La première journée de cette manifestation, qui aura pour thème “Les Systèmes d’informations géographiques et les données géospatiales au service du développement durable”, sera consacrée à un débat sur le rôle de ces systèmes et données dans la sûreté nationale et plus particulièrement dans sur les approches, les outils et les solutions permettant de protéger la Tunisie et ses voisins du terrorisme à l’heure du retour des terroristes des théâtres de guerre où ils étaient actifs.

Dix-neuf conférences seront consacrées à cette problématique, dont 14 présentées par des personnalités tunisiennes.