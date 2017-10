Le 26 avril, journée nationale de la propriété intellectuelle

Le ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zine El Abidine, a annoncé que le chef du gouvernement a donné son accord pour instituer la journée du 26 avril de chaque année comme “Journée nationale de la propriété intellectuelle”, et ce lors de la célébration aujourd’hui de la “Journée mondiale de la propriété intellectuelle.

Lors d’une rencontre organisée aujourd’hui au siège de l’Organisme tunisien des droits d’auteurs et des droits voisins (Otdav), un hommage a été rendu au poète Ahmed Zaouia âgé de 85 ans, et ce pour sa grande contribution à l’enrichissement du patrimoine de la poésie musicale en Tunisie sachant qu’il a à son actif préservé au sein de l’Otdav 647 chansons. La première chanson qu’il a enregistré à l’association des droits des auteurs dont il est adhérent depuis 1964, remonte a 1969 et a été composée par Hechmi Ben Salah.

Zaiouia a écrit pour de célèbres compositeurs tunisiens pour ne citer que Chedli Anouar, Hedi Jouini, Mohamed Ridha Belguith, Ismail Hattab, Ahmed Hamza, Salah Mehdi, Kacem Kefi et Lotfi Bouchneq. Ses belles paroles ont attiré de grandes voix comme Feu Youssef Temimi, Naama et Soulef.

Une deuxième personnalité a été mise à l’honneur en l’occurrence le compositeur Mohamed Ridha Belguith âgé de 85 ans. Il a composé environ 500 chansons durant toute sa carrière, une carrière qu’il a commencé en tant que chanteur dans la radio nationale depuis 1959. Il a composé des oeuvres pour des chanteurs de différentes générations comme Oulaya, Naama, Zouheira Salem, Youssef Temimi, Adnene Chaouachi, Sonia M’barek, Saber Rebai et Mohamed Jebali. Il a travaillé sur des poèmes notamment d’Abou El Kacem Chebbi, Ahmed Loghmani, Noureddine Samoud, Jaafer Majed, Mohieddine Khraief etc.

L’Otdav a rendu hommage également au producteur de radio Jamel Eddine Khlif (74 ans) qui a à son actif 203 émissions enregistrées dans les annales de l’Organisme. Parmi ses émissions connues figurent “Tahiyet sabeh” (la matinale) diffusée quotidiennement sur les ondes de radio Sfax ainsi que des feuilletons qui ont séduit le public tunisien comme “Ennes hkeya”, “Ghalia”, “Ayam fi hayati” et “Ebhath maana”.

A cette occasion, le directeur général de l’Otdav Youssef Ben Brahim a indiqué que l’hommage rendu à ces trois personnalités est une célébration de la mémoire nationale et une marque de reconnaissance à des créateurs qui ont laissé chacun une trace sur la scène culturelle tunisienne.

Lors de cette rencontre, deux accords de partenariat et de coopération ont été signés avec les Archives Nationales de Tunisie et le Centre des musiques arabes et méditerranéennes (Cmam) Ennejma Ezzahra.