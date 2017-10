La Tunisie au salon BATIMATEC d’Alger

21 entreprises tunisiennes participent à la 20ème édition du Salon International du Bâtiment, des Matériaux de Construction et des Travaux Publics, BATIMATEC, qui se tient du 23 au 27 avril 2017 au Palais des Expositions de la SAFEX à Alger.

La participation tunisienne à ce salon vise à renforcer les relations partenariales et d’affaires avec l’Algérie et d’explorer de nouvelles pistes de collaboration dans le secteur du bâtiment sous toutes ses filières, précise un communiqué du CEPEX publié, mardi.

Situé à l’entrée du Hall A et soigneusement aménagé par l’équipe technique du CEPEX, le pavillon tunisien occupe un espace de près de 300 m² et 3suscite l’intérêt d’un grand nombre de visiteurs professionnels algériens qui ont pu apprécier la diversité et la qualité des produits tunisiens exposés: produits d’étanchéité et d’isolation, peinture, bois et ouvrages en bois, menuiserie aluminium et PVC, articles sanitaires, matériel électrique et luminaire, tuyauterie en cuivre et multicouches, accessoires métalliques, matériaux de construction “, précise la même source.

Avec 1200 exposants de 23 pays et 200.000 visiteurs attendus, BATIMATEC confirme sa position d’évènement leader à l’échelle continentale et constitue ainsi le plus grand rassemblement professionnel, offrant un large aperçu sur les nouveautés du secteur des BTP.

A côté de l’Algérie, représentée par près de 600 exposants, les participations étrangères les plus marquantes sont celles de la Chine, représentée avec force par 141 firmes suivie par la Turquie (134), l’Italie (64), la France (51), l’Espagne (50) et le Portugal avec 27 exposants.

Le marché de construction de logements en Algérie est l’un des plus dynamiques au monde et bénéficie d’une priorité absolue dans les plans de développement économiques avec un budget ayant atteint les 69 milliards de dollars dans le cadre du plan quinquennal 2010-2104.