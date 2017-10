Dépréciation du dinar : L’UGTT aura-t-elle la tête de Lamia Zribi suite à ses déclarations?

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) demande au gouvernement et aux parties concernées à “cesser les déclarations qui alarment les investisseurs et les donateurs, et creusent davantage le manque de confiance en notre économie”.

La centrale syndicale exige également, dans un communiqué rendu public lundi 24 courant, de “clarifier le rôle de la Banque centrale et sa position vis-à-vis de la politique de change afin de rassurer les acteurs économiques”.

Cet appel fait suite aux récentes déclarations de la ministre des Finances, Lamia Zribi, sur la politique monétaire, qualifiées par l’UGTT de “gratuites”, “irresponsables” et “choquantes” pour les Tunisiens.

“Les déclarations de la ministre ont causé la chute des principaux indicateurs d’une économie nationale déjà en crise”, accuse l’UGTT, estimant que “le silence prémédité de la Banque centrale sur la politique monétaire a aggravé la situation”.

L’organisation des travailleurs recommande au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour stopper les importations sauvages afin de réduire le déficit commercial ainsi qu’à encourager les entreprises exportatrices et la campagne “consommez tunisien” pour préserver les entreprises tunisiennes et les emplois.

Elle exhorte en outre les Tunisiens à l’étranger à soutenir le pays en augmentant les transferts d’argent et en passant leurs vacances au pays.

“La véritable crise que connait la Tunisie est dans l’économie réelle et ne peut être résolue par la politique monétaire”, conclut le communiqué.