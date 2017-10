L’AFRICA-DICACT 2017, du 27 au 29 avril au siège de l’UTICA

Le Salon africain de l’éducation, de la formation, des technologies et parrainage “Africa -DICACT 2017” aura lieu du 27 au 29 avril 2017 au siège de l’UTICA à Tunis sous le patronage du ministère de l’Enseignement supérieure et de la Recherche scientifique.

Soixante exposants participent à cette édition qui regroupe les établissement éducatifs, universitaires et de formation ainsi que les fournisseurs des équipements didactiques et pédagogiques. Des produits et services seront exposés pour permettre aux étudiants, élèves et écoliers tunisiens, africains et européens de choisir leur cursus et aussi aux industriels et différents intervenants de développer davantage les technologies exploitées, le parrainage, l’échange d’expériences et le partenariat à l’échelle africaine.

AFRICA-DIDACT 2017 est à même de constituer, également, une plateforme pour mieux connaître les institutions d’éducation et de formation, les programmes et filières et bien choisir le cycle d’étude et de formation appropriés, recruter et inscrire des nouveaux cadres, découvrir de nouvelles technologies didactiques et pédagogiques exposés et financer les nouvelles créations des étudiants et jeunes.

Des ateliers et des conférences avec des établissements et institutions liés sont programmés en marge du salon, afin de débattre des thèmes d’actualité et optimiser les visiteurs cibles.