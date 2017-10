Dépréciation du dinar : L’euro s’échangera à 3 dinars prochainement

Le dinar n’a cessé de se déprécier, ces dernières années, par rapport au cours des devises étrangères de référence (l’euro, le dollar et le yen), et voici que l’euro s’échange mercredi, à 2,55 dinars. Je pense que la situation va s’aggraver davantage et que la valeur de l’euro atteindra 3 dinars, durant les prochains mois”, a déclaré Mourad Hattab, économiste, membre du “Centre de Prospective et d’Etudes sur le développement”.

“Le dinar a perdu 50% de sa valeur en comparaison avec les cours du dollar et de l’euro, durant les 10 dernières années, mais le rythme de cette dépréciation s’est accéléré d’une manière vertigineuse depuis 2011.

En faisant la comparaison avec l’année précédente (avril 2016-avril 2017), on remarque que le dinar s’est déprécié de 13,6% (par rapport à l’euro et au dollar). Par rapport au yen, qui fait partie depuis quelque temps des monnaies d’endettement, le dinar s’est déprécié de 18%, durant toute l’année 2016″, a t-il précisé.