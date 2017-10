La Tunisie aux réunions annuelles communes des institutions financières arabes au Maroc

La Tunisie participera aux réunions annuelles communes des institutions financières arabes, les 18 et 19 avril 2017 à Rabat, au Maroc, selon un communiqué du ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, rendu public lundi 17 avril.

La délégation sera présidée par le ministre du Développement, Mohamed Fadhel Abdelkefi, qui rencontrera, à cette occasion, les présidents des institutions financières arabes et islamiques, tels que la Banque islamique de développement, le Fonds saoudien pour le développement (FSD), le Fonds koweïtien pour le développement économique des pays arabes (KFAED) et le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement économique (FADD), afin d’examiner les opportunités de développement de la coopération entre la Tunisie et ces structures.

Des présidents des institutions financières arabes et internationales et les représentants des pays contribuables dans le Fonds arabe pour le développement économique et social, la Banque arabe pour le développement en Afrique, l’Institution arabe pour la garantie des investissements et de crédits à l’exportation, l’Instance arabe de l’investissement et du développement agricole et le Fonds monétaire arabe prendront part à ces réunions.

Les activités de ces institutions et leurs rapports financiers seront exposés à cette occasion, outre la discussion des moyens de développer leur coopération avec les différents pays membres dans le cadre de l’action arabe commune.