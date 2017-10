Le déficit de la balance commerciale alimentaire s’établit à 384 MDT (1er trimestre 2017)

La balance commerciale alimentaire a enregistré, au cours des trois premiers mois 2017, un déficit de 384 millions de dinars, soit 9,9% du total du déficit de la balance commerciale, contre 215,4 MDT, au cours de la même période de 2016, selon un communiqué du ministère de l’Agriculture, rendu public vendredi 14 avril.

Le taux de couverture des exportations par les importations est passé, quant à lui, de 75,8% à 67,1%, au cours de la même période de 2016. Cette situation résulte d’une importante augmentation de la valeur des importations alimentaires de 30,9%, notamment les produits de base, alors que les exportations n’ont progressé que de 15,8%.

Les exportations des produits alimentaires ont cru de 15,8%, par rapport à la même période 2016, à cause de l’augmentation des recettes des dattes de 42% à 197 MDT, grâce à la hausse des quantités exportées de 10% et des prix de 29%, ainsi que celle des préparations de légumes et de fruits (+ 37%), des produits de la mer (+34%) et dans une moindre mesure des agrumes (10%).

En revanche, les exportations d’huile d’olive ont baissé de 9%, soit une valeur de 233 MDT et de 30% s’agissant des quantités s’établissant à 26,4 mille tonnes.

Les ventes des pâtes alimentaires et de conserves de poissons ont également régressé respectivement de 2% et de 22%.

A noter que la valeur des exportations alimentaires, au cours du premier trimestre de 2017, a représenté 10,4% des exportations totales de biens contre 9,6%, au cours de la même période de 2016.

Concernant les importations alimentaires, au cours du premier trimestre de 2017, elles ont atteint 1166,6 MDT, soit une augmentation de 30,9%, par rapport à la même période de 2016.

Le ministère de l’Agriculture a expliqué cette augmentation par l’évolution du rythme des achats de la majorité des produits alimentaires de base durant cette période et la hausse de leurs cours à l’échelle internationale, au moment où le taux de change du dinar tunisien poursuit sa dégringolade par rapport aux monnaies internationales. Parmi ces produits figurent le blé tendre (140 MDT contre 54 MDT), l’orge (+39%), les huiles végétales (+70%), le sucre (179 MDT contre 33 MDT). Il s’agit également de la croissance du rythme d’autres produits alimentaires classés “hors produits de base”, telles que les bananes (+25%), les différentes préparations alimentaires (+37%) et les conserves de poissons (+24%).

Au rayon des produits alimentaires dont la valeur des importations a connu une baisse, figurent les pommes de terre (-11%) et les viandes rouges (-13%) en raison de la baisse des prix à l’échelle internationale ainsi que le mais vu la baisse de 28% des quantités importées.

Selon la même source (ministère de l’agriculture), la valeur des importations alimentaires au cours du premier trimestre de 2017, a représenté 10,2% du total des importations du pays contre 9,4% au cours de la même période de 2016.