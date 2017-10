Discussions autour des projets qui seront financés par la BAD en Tunisie

Mohamed El Azizi, directeur général du Bureau régional de développement et de prestation de services pour l’Afrique du Nord relevant de la Banque africaine de développement (BAD), a exprimé sa satisfaction de l’avancement des concertations concernant les projets qui seront conclus entre la BAD et la Tunisie pour l’année 2017.

La BAD est prête à démarrer prochainement le financement de ces projets, a-t-il encore indiqué.

Les interventions de la banque au cours de cette année concerneront le projet d’appui à la stratégie numérique 2020, l’appui au secteur de l’éducation, la valorisation des périmètres irrigués dans les gouvernorats de Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid, le projet d’assainissement dans 30 municipalités qui concernera près d’un million d’habitants.

La banque participe au financement du projet de pont de Bizerte qui a été présenté au cours de la conférence internationale d’investissement et appuiera le budget de l’Etat. Ces projets mobiliseront une enveloppe de 1.458 millions de dinars.

Lors d’un entretien avec Mohamed Fadhel Adelkefi, ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, El Azizi a donné un aperçu sur l’activité du bureau régional de la BAD et l’avancement des travaux aux niveaux logistique et humain.

Le ministre a pour sa part réitéré la volonté de la Tunisie d’appuyer davantage les relations de coopération avec la banque africaine, l’un des principaux partenaires financiers de la Tunisie.