Le Gasoil 10 ppm de Total Tunisie arrive sur le marché : Engagement tenu!

Vendredi 14 avril 2017, Total Tunisie a organisé un point presse, au niveau de sa station-service de l’avenue Kheireddine Pacha à Tunis, pour annoncer le lancement officiel du Gasoil 10 dans son Réseau de stations-service, et ce à partir du 15 avril 2017.

Pour faire cette annonce, le directeur général de Total Tunisie, Mathieu Langeron, s’est entouré de Tahar Ktari et Mehdi Mahjoub, respectivement directeur général de SGS Tunisie et PDG de Kia Motors Tunisie. Et ce n’est pas anodin, autant pour le lieu de la conférence de presse.

En effet, on a insisté sur l’importance majeure de cette innovation, car la filiale tunisienne du Groupe Total offre désormais à ses clients une nouvelle génération de Gasoil encore plus performante que la génération du Gasoil 50. Et là, tout porte à croire que la concurrence a de sérieux soucis à se faire dans les prochains mois.

Quelle différence entre Gasoil 50 et Gasoil 10 ppm (*)?

La mesure en ppm désigne la teneur en soufre dans le carburant, entendre par-là que le taux de soufre fait office de baromètre de la qualité du carburant, explique le communiqué de presse de Total.

Les gaz d’échappement issus de la combustion du gasoil sont un mélange de différents composés dont certains participent au réchauffement climatique (les gaz à effet de serre comme le CO 2 ) et d’autres participent à la pollution atmosphérique avec des composés nocifs pour la santé comme les oxydes d’azotes (NOx) ou les particules. Une forte teneur en soufre dans le carburant conduit lors de sa combustion à émettre des oxydes de soufre (SO 2 ) et des sulfates qui sont corrosifs pour les moteurs, participent à la formation de particules et dégradent la qualité de l’air, précise le document.

La nouvelle génération de Gasoil 10 ppm ne contient que 0,001% de souffre. Donc, le Gasoil 10 ppm réduit les émissions de particules des moteurs diesel équipés ou non de filtres à particules. Il autorise l’utilisation des technologies moteur les plus récentes les moins émettrices en polluants atmosphériques (celles équipées de filtres à particules type Euro5 ou Euro6) et leur fonctionnement optimal. Il préserve également dans le temps l’efficacité des systèmes de post-traitement des véhicules (filtres à particules, catalyseurs d’oxydation…).

Vous avez donc saisi pourquoi Total a invité à cette conférence un des concessionnaires de voitures en Tunisie, en l’occurrence Mehdi Mahjoub de Kia Motors, à venir assister à cette rencontre avec les représentants des médias. Du reste, il n’a pas manqué de se féliciter de cette initiative de Total qui, a-t-il dit en substance, permettra aux concessionnaires d’importer des modèles de véhicules qu’ils ne pouvaient pas introduire sur le marché tunisien à cause justement de l’absence de ce nouveau type de carburant.

Et pour le DG de SGS, qu’est-ce qui explique sa présence? Alors pour qui ceux qui l’ignorent, SGS, c’est le leader mondial de l’inspection, de la vérification, de l’analyse et de la certification de la qualité des carburants. Et compte tenu du fait que chez Total, la qualité de ses carburants n’est pas une volonté ou un souhait mais un “engagement“, les deux entités sont, depuis de longues années, liées par “un partenariat professionnel pour une garantie d’une qualité certifiée“.

C’est ainsi que «Total Tunisie a lancé, depuis juillet 2016 avec son partenaire SGS, deux laboratoires mobiles qui assurent ainsi plus de 1.000 passages par an sur l’ensemble des stations-services Total».

D’ailleurs, deux véhicules-laboratoires étaient garés au niveau de la station-service pour nous montrer de visu cette expérience.

Maintenant, sur un point purement technique, on nous expliqué que les analyses courantes sont effectuées et traitées directement sur les stations-service et leurs résultats sont immédiatement communiqués et affichés en station en temps réel. Ces contrôles veillent à vérifier la conformité du carburant aux exigences de qualité définies par les normes en vigueur.

En cas de non-conformité d’un carburant en station, des mesures immédiates sont prises par les équipes de contrôle. Après analyse et détermination des causes de la contamination, des mesures correctives sont immédiatement mises en place.

Pour les analyses complexes, les échantillons sont récupérés et transférés au laboratoire fixe de Total Tunisie qui est installé au dépôt d’hydrocarbures de Radés. Notons que Total Tunisie est l’unique société de distribution en Tunisie à bénéficier d’un tel laboratoire par ailleurs certifié ISO 17025, un véritable gage de garantie pour tous les clients Total !

Total Tunisie sait s’entourer de leaders mondiaux des services pour le choix de ses partenaires: une bonne recette pour rester le “Champion de la proximité client et du service“ mais aussi de la “Qualité produit en Tunisie“.

Rappelons aussi que Total a lancé, depuis novembre 2014, le Radés Training Center (RTC), un centre de formation de pointe dédié aux métiers de la logistique pétrolière dont le but est le développement des compétences de nos collaborateurs dont, notamment la qualité produit. Le RTC a jusqu’à ce jour formé plus de 400 collaborateurs du Groupe Total.

(*) Le gazole, gas-oil, carburant diesel ou gasoil est un carburant pour moteur Diesel.

A propos du Groupe Total

Total est l’un des tout premiers groupes pétroliers et gaziers internationaux, exerçant ses activités dans plus de 130 pays. Le Groupe est également un acteur de premier plan de la chimie. Ses 96.000 collaborateurs développent leur savoir-faire à tous les niveaux de ces industries: exploration et production de pétrole et de gaz naturel, raffinage et distribution, gaz et énergies nouvelles, trading et chimie. Ils contribuent ainsi à satisfaire la demande mondiale en énergie, présente et future. En Afrique, Total est présent sur toute la chaîne de distribution de produits pétroliers (réseau de stations-service, commerce général, lubrifiants, carburants aviation, bitume, GPL) dans une quarantaine de pays où le Groupe est l’un des leaders du secteur avec une part de marché estimée à 18%. Quelques 2 millions de clients sont accueillis chaque jour dans l’une des 4.300 stations-service TOTAL sur ce périmètre géographique.

A propos de Total Tunisie

Filiale du groupe pétrolier Total, Total Tunisie compte près de 300 collaborateurs et génère plus de 4.000 emplois indirects; ses activités sont réparties sur 8 sites industriels et 158 stations-service dédiées à la distribution de carburants. Total Tunisie compte investir 100 millions de dinars sur la période 2015/2017.