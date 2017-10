Participation tunisienne au salon “Djazagro” à Alger

13Une dizaine d’entreprises tunisiennes opérant dans le secteur agro-alimentaire et les activités connexes et quelques institutions d’appui et organisations professionnelles ( CEPEX, APII, PACKTEC et SYNAGRI), participent au salon “Djazagro” qui se tient du 10 au 13 avril 2017 au Palais des Expositions de la SAFEX à Alger.

Selon un communiqué publié, jeudi, par le CEPEX, ce salon confirme d’avantage sa position comme rendez-vous annuel incontournable avec une offre internationale présentée par pas moins de 740 exposants et répartie sur cinq secteurs : process agroalimentaire, emballage et conditionnement, boulangerie, produits alimentaires et boissons, ingrédients et arômes, restauration.

Les exposants de DJAZAGRO, exclusivement fabricants, répondent aux besoins des plus de 20 000 visiteurs professionnels en quête de savoir-faire, d’équipements et de partenariats. Les participations collectives les plus marquantes dans ce salon, sont celles de la France, l’Italie, la Chine, la Turquie et la Pologne.

Un programme d’accompagnement assez riche a été conduit par les organisateurs tout au long du salon avec des concours, compétitions et séminaires à savoir le Trophée d’Excellence El Djazaier, l’Export Business meetings, la Boulangerie de demain, …

Le CEPEX a rappelé que l’Algérie est le premier importateur de denrées alimentaires du continent africain et que les importations des biens alimentaires représentent 17,6% des importations globales avec un volume de 8,2 milliards de dollars en 2016.