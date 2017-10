Tunisie : Les députés adoptent le plan de développement 2016-2020

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté, au cours d’une séance plénière tenue mercredi 12 avril, le Plan quinquennal de développement (2016/2020) avec 111 voix, 4 abstentions et 42 refus.

Le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Mohamed Fadhel Abdelkefi, a souligné dans ses réponses aux députés la possibilité de l’amendement du plan, faisant savoir que le gouvernement dispose de mécanismes juridiques permettant l’amendement de l’exécution des projets à travers la loi de finances, les programmes de développement régional et la loi budgétaire, au cours de chaque année de l’exécution dudit plan.

Abdelkefi a indiqué que la réalisation d’un taux de croissance de 3,5% est possible et peut même atteindre 4%, soulignant la capacité de l’économie tunisienne à surmonter les difficultés à la faveur de l’accélération de la réalisation des réformes au niveau de l’administration et la résolution des problèmes fonciers qui bloquent la réalisation des projets de développement.

Le ministre a fait savoir que le gouvernement vise la mobilisation des ressources financières à travers l’endettement auprès des institutions internationales, vu que les taux d’intérêt sont inférieurs à ceux de la sortie sur le marché international.

Il a ajouté que la réalisation des projets d’infrastructure et le développement des entreprises de services publics ont pour objectif le développement du climat des affaires dans les régions.

La ministre de finances a précisé que le plan de développement proposé par le gouvernement représente un cadre de référence pour l’exécution des projets de développement, soulignant que son élaboration est basée sur un diagnostic et des études de la situation économique à partir desquels les priorités ont été fixées.

