Le Tunindex gagne 0,55%, à hauteur de 5 632,83 points mercredi, dans un volume total de 0,393 MD, selon MCP.

A la hausse, HANNIBAL LEASE grimpe de 5,14% à 9,20 D, suivie par ARAB TUNISIAN LEASE et EURO-CYCLE qui affichent une performance respective de 2,72% et 2,58% à 3,02 D et 34,88 D.

A la baisse, CELLCOM perd 2,40% de ses capitaux à 4,87 D, tout comme AMI ASSURANCES et SOMOCER qui dévissent respectivement de 1,96% et 1,43% à 10 D et 1,37 D.