L’amicale du Groupe Magasin Général choisit Orange Tunisie pour ses solutions Mobiles

A l’occasion de la signature d’une convention en faveur des adhérents de l’amicale du Groupe Magasin Général, une cérémonie de signature a été organisée le mardi 11 avril 2017 au siège de l’opérateur, en présence de Mr. Moez Gara, Directeur Commercial de Orange Tunisie, Mme Arwa Djebira Présidente de l’amicale du Groupe Magasin Général et ses Vice-Présidents Mr. Noureddine Okbi et Mr. Nader Sahli.

Les adhérents de l’amicale pourront ainsi optimiser leurs communications mobiles grâce à une gamme de forfaits de communication valables vers tous les réseaux nationaux et internationaux, la gratuité des appels entre eux et bénéficier de forfaits Internet Mobile inclus et de Smartphones offerts avec chacun des forfaits.

Ils bénéficient également de forfaits Clés 4G et Flybox 4G pour se connecter en mobilité et en toute simplicité sur le réseau 4G Orange Tunisie.

Cet accord témoigne de la volonté d’Orange Tunisie et de MG de nouer une relation durable et bénéfique proposant le meilleur des services 4G mobile et internet.