Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture la séance du mardi en légère hausse de 0.41%

La Bourse de Tunis clôture en ce mardi 11 Avril sur un gain de 0.41% enregistré par le Tunindex à un niveau de 5 602.29 points dans un volume total de 1.682 MTND.

A la hausse, MONOPRIX, signe une hausse de 2.99% à 8.94 TND, suivie par SANIMED et SOMOCER qui gagnent respectivement 2.98% et 2.96% à 5.17 TND et 1.39 TND.

Egalement dans le vert, TUNISIE LEASING et SOTEMAIL grimpent de 2.96% et 2.27% à 16.30 TND et 1.35 TND.

Dans le rouge, ELBEN lâche 4.45% à 3.22 TND tout comme ELECTROSTAR et PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF qui enregistrent une chute respective de 3.66% et 3.51% à 4.47 TND et 35.70 TND.

Egalement à la baisse, HANNIBAL LEASE, dévisse de 3.31% à 8.75 TND, suivie par TELNET, qui draine le volume le plus fort de la séance soit 0.344 MTND, tout en enregistrant une baisse de son cours de 2.50% à 3.90 TND.