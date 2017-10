Coopération : L’Agence turque de coopération exprime sa volonté de soutenir l’économie tunisienne 

Ali Maskan, vice-président de l’Agence turque de la coopération et de la coordination (TÏKA), a exprimé la volonté de son institution de soutenir la Tunisie dans les secteurs du tourisme, de l’infrastructure, de l’industrie, de l’innovation et de la technologie, souligne un communiqué publié lundi 10 avril, par le ministère du développement, de l’investissement et de la coopération internationale.

Le responsable turc qui s’est entretenu avec le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Fadhel Abelkefi, a indiqué que son agence est prête à former des experts tunisiens et à échanger son expertise notamment, en matière de réalisation de mégaprojets dans le cadre du partenariat public/privé (PPP).

“L’Agence TÏKA est prête, en coopération avec les parties tunisiennes concernées, à organiser à Istanbul (Turquie), un forum sur l’investissement en Tunisie qui réunira les grands investisseurs et les chefs d’entreprises turques et leurs homologues tunisiens”, a ajouté Maskan.

Et d’ajouter que ce forum permettra d’examiner les opportunités de partenariat et d’investissement entre la Tunisie et la Turquie, de présenter le cadre juridique de la nouvelle loi sur l’investissement et les projets publics que l’Etat tunisien compte réaliser au cours de la prochaine période.

Abdelkefi a rappelé que la Tunisie a déjà entamé la phase des réformes économiques qui permettra de réaliser une croissance élevée et répondre aux besoins sociaux et régionaux. Il a exprimé le souhait de développer davantage les investissements privée turcs en Tunisie à la lumière du nouveau cadre juridique régissant le secteur de l’investissement.