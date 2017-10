Tunisie : Le taux taux d’inflation ne connaît pas de répit

Le taux d’inflation a augmenté, en mars 2017, à 4,8%, contre 4,6% durant les deux premiers mois de l’année courante, en raison du rythme ascendant des prix de plusieurs produits, notamment ceux relevant des groupes de l’alimentation et boissons (5%) et de l’habillement et chaussures (7,4%), selon les derniers chiffres de l’Institut national de la statistique (INS).

En ce qui concerne la hausse enregistrée au niveau du groupe alimentation et boissons, l’INS a bien précisé qu’elle est due essentiellement à l’accroissement des prix des huiles alimentaires (14%), des légumes (10,7%) et des poissons (6,6%).

Pour ce qui est du groupe de l’habillement et chaussures, l’augmentation des prix est perçue surtout au niveau des prix du prêt à porter (7,7%) et des chaussures (6,9%).

L’INS fait aussi état d’une hausse des prix de l’habitat et énergie domestique (6,1%), de l’éducation (4,6%), du transport (4,4%), des meubles, équipements et services domestiques (4,2%), et de la santé (3,1%).

Hausse de 0,2% de l’indice des prix à la consommation en mars 2017

Au niveau mensuel, l’indice des prix à la consommation familiale a augmenté de 0,2% au cours du mois de mars 2017, en comparaison avec le mois de février de la même année.

Cette évolution est due, selon l’INS, à la hausse des prix du groupe de santé de 0,7%, au vu de l’augmentation des prix de produits pharmaceutiques (0,5%) et des services médicaux (1,1%). De même, l’indice des prix du groupe alimentation et boissons a enregistré une hausse de 0,2%.