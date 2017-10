Protection de l’environnement : Une médaille d’or pour le CNCC au Salon des inventions à Genève

Le Centre national du cuir et de la chaussure (CNCC) et son partenaire l’institut national de recherche et d’analyse physico chimique (INRAP), ont obtenu une médaille d’or avec félicitations du jury dans la catégorie “protection de l’environnement”. Ce prix a été accordé à l’occasion de la 45ème édition du Salon international des inventions organisée, du 29 mars au 02 avril 2017 à Genève(Suisse).

Selon un communiqué publié par le CNCC, le jury a attribué la médaille d’or au CNCC et à l’INRAP pour leur invention réalisée en copropriété “développement d’un procédé de fabrication d’un matériau obtenu à partir des déchets de cuir revalorisés ayant une propriété antimicrobienne”.

Il y a lieu de rappeler que ce même projet a remporté le deuxième prix au concours national de l’invention (les 9 et 10 novembre 2016 à Tunis) et une médaille d’or à la 9ème édition de la foire internationale des inventeurs au Moyen-Orient, du 16 au 19 Janvier 2017, au Koweït.