Conclusion réussie de projets ST-EP au Ghana et en Bosnie-Herzégovine

Deux projets ST-EP au Ghana et en Bosnie-Herzégovine ont été achevés avec succès à la mi-décembre 2016. Ils font partie du portefeuille de projets ST-EP mis en œuvre grâce au soutien généreux de l’Organisation de tourisme de Corée (KTO) et de la Fondation ST-EP.

Au Ghana, les activités étaient axées sur l’amélioration des équipements et des services pour les visiteurs dans le village sur pilotis de Nzulezu. Le projet a permis la construction de 10 latrines équipées de chasses d’eau mises à la disposition aussi bien des visiteurs que des habitants et de former 36 jeunes du village dans l’optique de proposer des représentations culturelles de danse.

L’allée du village et la scène pour les spectacles ont également été réaménagées et une vingtaine de poubelles installées dans le village pour éviter que les déchets ne soient jetés dans l’eau. Des activités de sensibilisation en matière d’assainissement et de gestion des déchets ont été réalisées et d’autres possibilités de création de revenus repérées avec la communauté, telles que la vente de produits artisanaux et de plats traditionnels par un groupe de femmes.

Toujours dans le cadre du projet, des panneaux d’affichage ont été installés à deux grands croisements sur la route qui va à Nzulezu.

Une cérémonie de clôture du projet a été organisée en décembre 2016 en présence de la ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts de la République du Ghana, Mme Elizabeth Ofosu-Adjare.

En Bosnie-Herzégovine, le projet ST-EP a permis la construction d’un petit parc d’aventures pour enfants sur le site qui avait accueilli les Jeux olympiques à Jahorina. Le but est d’attirer des visiteurs, qu’il s’agisse de touristes ou d’écoliers, tout au long de l’année, en vue de développer des activités rémunératrices supplémentaires pour la communauté. Le parc propose des pistes de glisse complétant l’offre d’activités récréatives, en plus du ski, pour les familles et les enfants venant dans la région.

Toutes les activités du projet ont été conclues avec succès et le parc d’aventures achevé à temps pour l’ouverture de la saison de ski à Jahorina mi-décembre.