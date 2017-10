Monde arabe : Le plaidoyer de Caid Essebsi pour relever les défis auxquels fait face la région

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a plaidé, mercredi, en faveur d’une plus grande coordination et d’une collaboration plus étroite entre les pays arabes pour relever les nombreux défis auxquels fait face la région.

Dans une allocution adressée au Conseil des ministres arabes de l’Intérieur et dont lecture a été donnée par Hédi Majdoub, ministre de l’Intérieur, Béji Caid Essebsi a réaffirmé la nécessité de renforcer la coopération interarabe et de coordonner les plans et les stratégies afin de pouvoir faire affronter les différentes menaces qui pèsent sur le monde arabe, dont la menace terroriste.

“Le terrorisme ne peut être vaincu que dans le cadre d’une action arabe commune”, a-t-il dit dans une allocution à l’ouverture de la 34e session du conseil des ministres arabes de l’Intérieur, réunie les 5 et 6 avril à Tunis.

Ces assises, a-t-il ajouté, se tiennent dans une conjoncture internationale et régionale délicate et sensible, marquée par la montée des menaces et la persistance des situations de crise dans nombre des pays de la région, ce qui a créé un climat propice à la prolifération du crime organisé et du terrorisme.

“La gravité de la situation nous commande de déployer tous les efforts et moyens nécessaires pour se prémunir des menaces qui se posent, notamment celles liées au terrorisme”, a-t-il soutenu.

Le président Caid Essebsi a, en outre, souligné que le monde arabe a connu ces dernières années la montée de courants religieux extrémistes et violents (…) qui usent de méthodes agressives pour exprimer leur idéologie et commettre leurs crimes contre l’humanité.

Il a, dans ce sens, réitéré son appel à coordonner davantage les efforts entre les pays arabes et à échanger les renseignements et les compétences pour mieux contrôler le cyberespace et empêcher ces groupes terroristes d’y diffuser leur idéologie extrémiste.

“Quels qu’en soient les moyens mis en place par les Etats pour combattre le terrorisme, il leur est impossible, à eux seuls, de faire face à la menace du terrorisme”, a-t-il dit. “C’est pourquoi il faut multiplier les efforts et développer l’action arabe commune afin de parvenir à un plus haut niveau de coordination”.

Le président Caid Essebsi a, par ailleurs, insisté sur la nécessité d’accorder une importance particulière la question du retour des terroristes des zones de conflit qui, a-t-il dit, représente “un réel danger”.

Le traitement sécuritaire de la question, malgré son importance, ne peut constituer, à lui seul, la solution. Il faut se préparer sur tous les plans et, de façon judicieuse, face à leur retour, a-t-il dit.

Il a, en outre, appelé à protéger les sociétés arabes, en particulier les jeunes, des courants extrémistes qui se cachent derrière la religion et d’axer les efforts en vue d’améliorer les situations économiques et sociales dans les pays arabes.