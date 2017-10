Rapport global sur la Tunisie au Partenariat de Deauville

Kamel Ayadi, président du Haut comité de contrôle administratif et financier (HCCAF), a participé, aux côtés du secrétaire général de l’OCDE, Angel Gurria, à l’ouverture des travaux de la réunion de haut niveau du Partenariat de Deauville qui a eu lieu récemment à Paris. Cette réunion s’est tenue sur l’initiative de l’Italie dans le cadre de sa présidence du G7.

Les participants, qui sont composés des représentants des pays du G7 et des Etats arabes en transition, en plus des représentants des instances et organisations internationales, ont entre autres passé en revue deux rapports essentiels sur la Tunisie et l’Egypte, intitulés “Pacte de la Gouvernance Economique“.

Ce rapport, réalisé par l’Allemagne pour les besoins du Partenariat de Deauville sur la Tunisie, dresse un état exhaustif de la situation socio-économique en Tunisie avec tous les indicateurs, tout en mettant en relief les réformes entreprises par les gouvernements successifs, ainsi que les défis qui restent à relever.

Les participants ainsi que les représentants des instances internationales ont insisté sur la poursuite des réformes afin d’inciter les pays du G7 et les bailleurs de fonds à continuer leur soutien à la Tunisie.

Rappelons que le Partenariat de Deauville a été lancé en mai 2011 par les sept pays les plus industrialisés en vue de soutenir les pays arabes en transition.

Dans son allocution, le SG de l’OCDE a loué les avancées réalisées par les pays arabes, surtout en matière de transition politique, et a appelé ces pays à mettre en œuvre les réformes nécessaires pour pérenniser ces acquis, à travers une croissance économique durable et inclusive.

Pour sa part, Kamel Ayadi a mis en exergue, dans son intervention à la session d’ouverture, les réformes engagées par la Tunisie, et celles qui sont attendues pour les prochains mois dans les différents domaines, en particulier celles relatives au renforcement de la gouvernance, évoquant aussi les projets réalisés dans le cadre du partenariat entre la Tunisie et les pays du Partenariat de Deauville. Il a ensuite lancé un appel aux pays du G7 en vue de poursuivre leur soutien à la Tunisie.

Par ailleurs, Kamel Ayadi a eu d’autres activités dont notamment la participation aux travaux du Forum mondial de l’OCDE sur l’intégrité. Il participé à l’atelier de travail, organisé dans le cadre du Programme des pays de la zone MENA et l’OCDE, à propos du rôle de l’audit, du contrôle et la gestion des risques dans la lutte contre la corruption.

M. Ayadi a clôturé cet atelier en compagnie des ambassadeurs d’Espagne et de Turquie. Il a également fait une intervention par le biais de laquelle il a synthétisé les différents travaux de l’atelier avec la présentation de quelques projections pour l’avenir en matière de modernisation de l’Audit et du Contrôle en vue d’accentuer la transparence

Le président du HCCAF a eu, parallèlement aux travaux du Forum, des rencontres dont notamment celle avec la délégation de la Grande-Bretagne en présence des experts de l’OCDE. Lors de cette rencontre, il a été évoqué la coopération en matière de renforcement des capacités administratives et financières du HCCAF, le renforcement du suivi des missions de contrôle et le perfectionnement du système de contrôle en général.

Il est prévu, dans les mois prochains, que le HCCAF entame la mise en œuvre de ce programme, avec la coopération de l’OCDE et l’appui du gouvernement britannique.

Affaire à suivre.

