Ouverture à Ouagadougou du Forum économique tuniso-burkinabé

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a indiqué, mercredi lors de sa visite à Ouagadougou que la Tunisie et Burkina Faso, deux pays qui respectent les valeurs des droits de l’homme, de démocratie, de pluralisme et de liberté, doivent unir leurs efforts afin de garantir le droit au développement économique et sociale de leur peuple.

Il a ajouté, à l’ouverture du forum économique Tuniso-Burkinabé, que les échanges commerciaux entre les deux pays ont considérablement évolué lors de ces 5 dernières années.

La création d’une ambassade tunisienne dans la capitale Burkinabé illustre la volonté de consolider la coopération économique bilatérale, a souligné Chahed.

Le premier ministre burkinabé Paul Kaba Thiéba, a pour sa part, précisé que son pays vise une diversification des domaines de coopération avec la Tunisie notamment en matière d’investissement et dans le secteur des affaires sociales. Il a, à cette occasion, salué le soutien accordé par la Tunisie à Burkina Faso dans la réalisation de plusieurs projets sociaux.

La visite de Chahed à Ouagadougou a permis également, d’examiner différentes questions d’intérêts communs notamment la lutte contre le terrorisme et l’immigration illégale, a ajouté le premier ministre Burkinabé.

La présidente de l’Union tunisienne de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Wided Bouchamaoui, a indiqué que l’organisation patronale est consciente de l’importance que revêt l’investissement dans les pays d’Afrique et de la coopération bilatérale pour réaliser un développement équitable.

Un bureau de communication est mis à la disposition des hommes d’affaires burkinabé aiderait à identifier les multiples opportunités d’investissement et les moyens de coopération avec leurs homologues tunisiens, a-t-elle ajouté.

Le président de la chambre de commerce et d’industrie Burkinabé, a estimé de son côté, que ce forum qui représente une opportunité pour consolider le partenariat entre les hommes d’affaires des deux pays, est le fruit des recommandations issues de la 7ème commission mixte Tuniso-Burkinabé, tenue à Tunis en mois de septembre 2016.

Des accords de coopération ont été signés lors de ce forum entre l’UTICA et la chambre de commerce et d’industrie de Burkina Faso.