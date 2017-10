Bourse de Tunis : Le Tunindex affiche une légère hausse de 0,09%

Une légère hausse de 0,09% est affichée par le Tunindex, mercredi matin, à hauteur de 5585,17 points.

A la hausse, MODERN LEASING grimpe de 5,64% à 4,12 D suite aux publications des indicateurs d’activité et l’annonce de la distribution d’un dividende de 0,300 D au titre de l’exercice 2016.

MAGASIN GENERAL et SOMOCER figurent également parmi les valeurs haussières, affichant une performance respective de 3,06 D et 3,03 D à 25,25 D et 1,35 D.

Dans le rouge, SANIMED chute de 4,02% à 4,77 D suivie par UADH et SOTUVER qui dévissent respectivement de 3,90% et 2,95% à 3,69 D et 4,27 D.