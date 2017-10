Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture la séance du mardi sur un gain de 0.57%

Une séance qui se termine dans le vert pour la bourse de Tunis où le Tunindex enregistre un gain de 0.57% à hauteur de 5580.40 points dans un volume total de 5.732 MTND.

Le flux le plus important a été porté par le titre CARTHAGE CEMENT qui a drainé 1.381 MTND de ses capitaux à 2.66 TND affichant ainsi un gain de 1.52% suivie par EYROCYCLE qui en faisant de surplace clôture à 34.90 TND dans un volume total de 0.885 MTND.

Dans le vert, ELECTROSTAR signe la plus forte hausse de 6.05% à 4.56 TND suivie par TELNET et BEST LEASE qui affichent une performance respective de 5.67% et 4.39% à 3.54 TND et 1.90TND . Egalement à la hausse, TUNISAIR clôture à 0.59TND gagnant 3.50% suivie par MAGASIN GENERAL qui grimpe de 2.94% à 24.5 TND.

Dans le rouge, SOTETEL chute de 3.04% à 3.18 TND suivie par CELLCOM et UADH qui, dans un faible volume, dévissent respectivement de 2.91% et 2.78% à 5 TND et 3.84 TND .

SIAM et SPDIT clôturent respectivement sur une contre-performance de 2.66% et 2.40% à 2.19 TND et 8.10TND .