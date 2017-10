Science : La Terre n’est pas ronde mais plate, selon un doctorant tunisien

Un projet de thèse de doctorat déposé à l’Ecole nationale des ingénieurs de Sfax (ENIS) selon lequel la Terre serait plate, fait l’objet de controverse, notamment dans les réseaux sociaux. En effet, une commission ad hoc s’est penchée, lundi 3 avril 2017, sur ledit projet.

La commission est composée des vice-présidents de l’université de Sfax, du directeur de l’ENIS, du président de la commission des thèses de doctorat et qualification en ingénierie de l’environnement et de l’aménagement, du secrétaire général de l’université, du directeur des affaires académiques et du partenariat scientifique, du directeur des services communs et du directeur adjoint des affaires pédagogiques et de la vie universitaire.

La commission, formée à la demande de l’autorité de tutelle, indique dans un communiqué, que la recherche déposée auprès de l’école depuis 2011 est soumises aux procédures du système ancien et des modalités scientifiques habituelles sous la supervision de la commission de doctorat et qualification en matière d’ingénierie de l’environnement et de l’aménagement à l’école nationales des ingénieurs de Sfax.

Selon le communiqué, la commission de doctorat a soumis la thèse à une première évaluation qui exige le secret scientifique et a désigné ensuite deux rapporteurs spécialisés de deux universités et attend leur évaluation.

La commission ad hoc a précisé qu’elle suivra minutieusement ce dossier et fera son devoir avec honnêteté tout en respectant les libertés académiques et souveraines des commissions et préservant le prestige académique et scientifique des recherches. Elle a affirmé que l’université de Sfax ne lésinera sur aucun effort pour rendre compte de la vérité et faire les éclairages nécessaires à l’opinion publique.

Alors, après les “scientifiques” qui affirmaient que notre planète est ovale, avant que Galilée ne vienne apporter la thèse réfutant cette assertion pour dire que la Terre est ronde, peut-être qu’un Tunisien est en train de révolutionner la science de la Terre. Qui sait, mais il faudrait qu’il apporte la ou les preuves irréfutables. Et là, il lui faudra plus qu’une thèse de doctorat.