Peugeot 3008 en Tunisie : Premier lancement en Afrique

Dans un hangar de 4000 m2 entièrement aménagé pour l’occasion et décoré aux couleurs de la marque, la STAFIM (importateur PEUGEOT en Tunisie) a organisé le mardi 21 mars 2017 la soirée de lancement du nouveau SUV Peugeot 3008 au Port de Plaisance de La Goulette à Tunis.

Premier lancement de la 3008 en Afrique, l’événement a réuni 1000 invités de la jetset tunisienne, des personnalités publiques et politiques ainsi que les meilleurs clients de la marque.

La cérémonie a débuté par une réunion avec le réseau d’agents de la Stafim, suivie d’une conférence de presse rassemblant près de 80 journalistes tunisiens.

Monsieur Abderrahim Zouari, Vice-président de la Stafim était fier de présenter la nouvelle 3008 à ses invités, un lancement qui traduit la montée en gamme de la marque en Tunisie, et s’est félicité du partenariat avec PSA depuis près de 90 ans.

Ont également participé à cette présentation, M. Fayssal JOUINI, directeur PSA de la zone Maghreb et M. Vincent HERIDE, chef de produit 3008 qui se sont déplacés spécialement pour l’occasion.

Les invités ont assisté au reveal de la 3008 dans une scénographie extraordinaire suivi par un programme varié de musique et de danse qui a continué jusqu’à la fin de la soirée, animée de sons et de lumières. 10 véhicules étaient à la disposition des invités pour découvrir la nouvelle 3008.

Cet évènement a rencontré un succès considérable et une couverture presse exceptionnelle. L’intérêt des clients et le niveau des commandes sont d’ores et déjà supérieurs aux prévisions les plus ambitieuses.